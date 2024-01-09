متحدث الوزراء: تلقينا طلبات من دول أوروبية لتصدير عمالة مصرية لها

كتبت-داليا الظنينى:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ ملف تصدير العمالة المصرية للخارج يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تلقت طلبات من عدة دول بما فيها دول أوروبية، لتصدير عمالة مدربة إليها.

وأكد أنَّ هناك ضرورة لإعداد الكوادر الماهرة، عبر التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع إطار تنظيمي وعملية تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في إعداد العمالة، لضمان التكامل بين الأدوار والبرامج التي تقدمها الجهات المختلفة.

وأكمل: وزارة الهجرة تدرس احتياجات أسواق العمل وتعمل على إبرام اتفاقيات في هذا الإطار.