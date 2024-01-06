إعلان

BBC

بالفيديو.. البابا تواضروس يشكر مهنئي الكنيسة والأقباط بعيد الميلاد

09:02 م السبت 06 يناير 2024

البابا تواضروس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
قدَّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للمهنئين له والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان من بين المهنئين: الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيه الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وضمت القائمة أيضًا بعض الوزراء من بينهم وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

تقدَّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد تدريبات المنتخب.. وقرار جديد للكهرباء بشأن تخفيف الأحمال
هبطت في أثينا.. طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بني غازي تغير مسارها
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة
نتيجة قرعة الحج السياحي.. الوزارة تعلن فوز 23 ألف مواطن - رابط الاستعلام