بالفيديو.. البابا تواضروس يشكر مهنئي الكنيسة والأقباط بعيد الميلاد

كتب- إسلام لطفي:

قدَّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للمهنئين له والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان من بين المهنئين: الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيه الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وضمت القائمة أيضًا بعض الوزراء من بينهم وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

تقدَّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.