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بالفيديو| مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين.. السيسي يوجه كلمة إلى البابا تواضروس

08:46 م السبت 06 يناير 2024

الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس

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كتب- إسلام لطفي:
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال "السيسي" خلال كلمة ألقاها لدى وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم السبت: كل التقدير والمحبة لكم جميعًا وتحياتي لقداسة البابا تواضروس الثاني اللي بكن له كل احترام وتقدير ومحبة.

وتابع: المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها، وعشت الكلام ده عمليًّا مع قداسة البابا تواضروس.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

الرئيس السيسي البابا تواضروس قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح

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