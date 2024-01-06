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BBC

بالفيديو.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

08:54 م السبت 06 يناير 2024

الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

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كتب- إسلام لطفي:
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، أثناء تقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال خلال كلمة ألقاها في الكاتدرائية: أي أزمة وأي مشكلات وأي ظروف صعبة بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي، المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

كلمة السيسي الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح

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