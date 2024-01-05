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BBC

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بقصر الدوبارة اليوم

08:00 ص الجمعة 05 يناير 2024

كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية

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كتب- إسلام لطفي:

تُنظِّم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن ناحيته قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: سيتم بث الاحتفال على الهواء من التلفزيون المصرى، وعدد من الفضائيات المصرية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد بقصر الدوبارة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

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