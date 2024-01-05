طقس 6 أيام.. الأرصاد تتوقع تكوّن شبورة وسقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- إسلام لطفي:

حددت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث يشهد اليوم الجمعة تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.