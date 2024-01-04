إعلان

BBC

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا غدًا

10:23 م الخميس 04 يناير 2024

شبورة وأمطار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس يوم غدٍ الجمعة، حيث تتكوَّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الجمعة سيكون مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%.

وأشارت إلى أنه قد تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

416139799_753336343491602_2533996465744780148_n

شبورة وأمطار شبورة أمطار رياح طقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطن بـ32 ألف جنيه.. أستاذ بـ"البحوث الزراعية" يكشف لـ"مصراوي" سبب ارتفاع أسعار الفول

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

طرق لشراء 3 الشهادتين 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر
للمصريين والأجانب.. تفاصيل شهادتي 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر
العائد أضعاف.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال رغم شهادة الـ 27%
بعد زيادة باقات الإنترنت.. المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تركيب الهاتف الأرضي بأكثر من 100%