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BBC

متحدث الحكومة: توقف بدء أي مشروعات جديدة.. واستكمال المنتهية بنسبة 70%

09:59 م الأربعاء 31 يناير 2024

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت -داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، الأربعاء أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري.

وأوضح أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة.

وتابع:"قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء".

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المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري مصر خالد أبو بكر ترشيد الإنفاق الحكومي

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