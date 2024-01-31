الأوقاف: بدء التقدم لمسابقة الأئمة والعمال 2024 منتصف فبراير

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن التقديم لوظائف الأئمة والعمال ٢٠٢٤م، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

علمًا بأن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي : كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن ٤٠ عامًا.

والعمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن ٤٠ عامًا.

وأشارت إلى أن التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا