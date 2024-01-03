رئيس "العربية للدراسات الاستراتيجية": اغتيال العاروري يُشبه طريقة اغتيال "الظواهري"

كتبت -داليا الظنيني:

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليست لهم دوافع لصراع طويل، مبينا أن ١٥٠٠صاروخ يتم إطلاقهم بشكل يومى فى غزة.

وأضاف راغب خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن طريقة اغتيال العاروري هي نفس طريقة اغتيال أيمن الظواهري الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، موضحا أن العارورى وجبريل الرجوب لهم نسق سياسى وهناك محاولات للمصالحة بين فتح وحماس.

وتابع:"ظهور أبو عبيدة واستمرار إطلاق الصواريخ يعد إنتصارا للمقاومة وبالمقابل لم تحقق إسرائيل أى انتصار فى حربها على غزة .

وأكمل:"حسن نصر الله فى خطابة اليوم تحدث كمحلل سياسى وسلط الضوء على هجرة إسرائيل، منوها بأن فتح جبهة الشمال خطوة لن تحدث إلا بحسابات خاطئة".

ونوه إلى أنه من الممكن أن يكون رد حسن نصر الله على اغتيال العارورى فى العمق الإسرائيلى، لافتا إلى أن أمريكا تحذر جميع الأطراف من الحسابات الخاطئة لتجنب الوقوع فى حرب شاملة.

ولفت إلى أن حرب غزة لن تسقط إسرائيل ولكن فتحت الطريق ليكون هذا الكيان مهددا، مؤكدا أن كتائب المقاومة لا تزال بكفاءة قتالية لأنها ليست جيوشا نظامية.

واختتم:" سحب القطع الأمريكية والخطاب السياسى الأمريكى وتصريحات إسماعيل هنية من مؤشرات عدم توسع الحرب".

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