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BBC

الغرفة التجارية توضح أسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

10:06 م الأربعاء 03 يناير 2024

زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

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كتبت داليا الظنيني:

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأضاف جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن هناك 15% زيادة في أسعار الأجهزة منذ شهر نوفمبر الماضي، مبينا أن العروض الحالية على الأسعار تتمثل في الشاشات والهاند بلندر و الخلاطات والأجهزة الخفيفة فقط.

وأوضح أن المُصنع هو المسئول عن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، منوها أن مصر أعطت الرخصة الذهبية لشركات كبرى في صناعة الأجهزة، مما يساعد على التحسن نسبيا في الأسعار في النصف الأول من العام الجاري.

وتابع زكريا: نتواصل مع التجار بشكل مستمر من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، معلقا: تهافت الناس على صنفين في الثلاجات والغسالات هما السبب في زيادة الأسعار بالأجهزة الكهربائية.

وأكمل:" أنصح بالبحث عن الجودة والضمان وبطاقة الكفاءة للمنتج حال الإقدام على الشراء، معلقا: الشركات ألزمت المصانع بتوفير قطع غيار لعمر افتراضي، وأرى أن السعر الاسترشادي هو موضع تنافس بين التجار".

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