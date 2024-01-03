بعد انتشاره بين الطلاب.. إجراءات الوقاية من الجديري المائي

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها داخل المنشآت التعليمية بعد انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب، جاء علي ذلك علي خلفية خطاب لوزارة التربية والتعليم للمدارس بشأن رصد انتشار المرض بين الطلاب في عدد من المحافظات.

وبحسب دليل الطب الوقائي الصادر من وزارة الصحة، وتضمن طرق الوقاية من عدد من الأمراض المعدية أن الجديري المائي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال بشكل عام، لكنه يمكن أن يصيب الكبار أيضا، وتحدث العدوى غالبا خلال فصلي الشتاء والربيع وتشفي معظم الحالات تماما، وفيما تتراوح فترة الحضانة من 10 إلى 21 يوما.

وأوضح الدليل أن العدوى تبدأ من يومين قبل ظهور الطفح الجلدي حتى سقوط آخر قشرة للحبيبات( 3 إلى 10 أيام )، ويمكن أن ينتقل فيروس الجديري المائي عن طريق الرذاذ من الفم والأنف من شخص مصاب عند السعال أو العطس، أو عند ملامسة حويصلات وبثور المرض.

واستعرض الدليل الأعراض الشائعة لمرض الجديري المائي، وتتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ألم في الظهر والمفاصل، وظهور طفح جلدي في اليوم التالي على شكل بثور وحويصلات مع حكة جلدية شديدة، فضلا عن معاناة المصاب من ألم في البطن أو الحلق، صداع، أو الشعور بالتعب والإرهاق العام.

وشدد الدليل على أهمية التهوية الجيدة لأماكن التجمع داخل المنشآت التعليمية وخارجها، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وعدم المشاركة في استخدام أدوات الشخص المصاب وأخذ حمامات ماء دافئ باستمرار في أجواء جيدة، واستعمال بعض المرطبات على الجلد لمنع الحكة وبعض الأدوية المهدئة للحكة بعد مراجعة الطبيب المختص وإعطاء المصاب إجازة لمدة حوالي 10 أيام، أو حتى تجف جميع الحويصلات، ومتابعة المخالطين في المنزل وفي المنشآت التعليمية ومتابعتهم لترصد المرض.

يأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازي وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

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