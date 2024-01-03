حدث في 8 ساعات| أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن الدعم وزيادة الأسعار وتحذير من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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سكن لكل المصريين 3.. قرار عاجل من الإسكان بمد مواعيد التقديم للتحويلات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ "سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف الوزير - في بيان - أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين 3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

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مدبولي عن تذاكر المترو وفاتورة الأدوية:"عارفين المواطن بيتحمل أعباء قد إيه".. ونلمس نبض الشارع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة الأدوية التي تصرف مجانًا وصلت إلى 22 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الأسمدة، ولبن الأطفال.. وغيرهما، وهذا تقدير من الدولة للموقف، نعلم أن المواطن "يتحمل أعباء قد إيه، وبنلمس نبض الشارع".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "نيجي لموضوع آخر، بالنسبة إلى خدمات زي النقل، مشروع زي مترو الأنفاق والسكة الحديد، الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية.. الطبيعي إن بمجرد بما باعمله، المشروع يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، طب ده هييجي منين؟ من التذاكر اللي بيدفعها المواطن؛ عشان نضمن استمرار الخدمة، عشان أضمن أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة الصيانة والتشغيل.. طب الزيادة اللي حصلت تغطي ده؟ لأ، لأن بقالنا 3 سنين ماخدناش قرارات بالزيادة".

وتابع رئيس الحكومة: "وزير النقل من 3 سنين قال إنه محتاج 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول للمترو، والدولة تحملت، عشان كان البديل إنه هيقف نتيجة إن مفيش صيانة له، كان وارد استخدم المبلغ ده في حاجة تانية لو التذكرة كانت بتغطِّي تشغيله".

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هل يسحب ساويرس استثماراته من مصر؟.. رد حاسم من رجل الأعمال

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على التساؤلات بشأن سحب استثماراته إلى خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

ووجه أحد رواد موقع "إكس"، سؤالًا إلى ساويرس قائلًا: "إنت هتشيل استثماراتك يا بشمهندس زي الأستاذ سميح ولا إيه؟"، قبل أن يرد ساويرس قائلًا: "محدش شال، ولا هيشيل، واللي مالوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة أو أي حتة".

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منخفض جوي جديد يمتد إلى القاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من طقس 7 أيام مقبلة

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الإثنين 8 يناير، ستشهد منخفضًا جويًّا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ وتحجب أشعة الشمس؛ لتصل درجة الحرارة المتوقعة إلى 21 درجة مئوية.

وأضاف القياتي، خلال حديثه إلى "مصراوي"،: "سنشهد من اليوم وحتى الخميس تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد أحيانًا من مناطق جنوب الوجه البحري".

ونوه باستمرار الشبورة المائية؛ التي من الممكن أن تكون كثيفة في بعض الأحيان، وتستمر درجات الحرارة من 20 إلى 21 درجة بالنسبة إلى القاهرة الكبرى.

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رئيس الحكومة يؤكد انفراد "مصراوي".. ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء رسميًّا -تفاصيل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل ما يتعلق بملف الكهرباء ودعم المرفق، قائلًا: "هاتكلم عن الكهرباء تحديدًا؛ كل مواطن بيتحاسب على الكيلووات/ ساعة، وتكلفة الكيلووات على الدولة تبلغ 177 قرشًا، قبل كده الرقم كان أقل بكتير.. كل الشرائح النهارده بتدفع أقل من تكلفتها على الدولة".

وتابع رئيس الوزراء: "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، كان بيتحاسب بـ48 قرشًا؛ زودتها إلى 58 قرشًا؛ يعني 10 قروش.. وهكذا. الشريحة الثالثة زادت أقل من 10 قروش، الشرائح دي اللي زادت من بداية الشهر؛ تمثل 65% من الشعب المصري".

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البصل بـ18 جنيها.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر مصراوي، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا اليوم:

‏- البصل بـ 18 جنيها.

- الطماطم بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 12جنيها.

- بطاطا بـ11 جنيها.

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