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BBC

الرئيس السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

02:45 م الأربعاء 03 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الكونجرس الأمريكي سامح شكري جوني إرنست

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