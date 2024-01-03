هل يسحب ساويرس استثماراته من مصر؟.. رد حاسم من رجل الأعمال

القاهرة - مصراوي:

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على التساؤلات بشأن سحب استثماراته إلى خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

ووجه أحد رواد موقع "إكس"، سؤالًا إلى ساويرس قائلًا: "إنت هتشيل استثماراتك يا بشمهندس زي الأستاذ سميح ولا إيه؟"، قبل أن يرد ساويرس قائلًا: "محدش شال، ولا هيشيل، واللي مالوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة أو أي حتة".

محدش شال و لا هيشيل و اللي مالوش خير في بلده ملوش خير في اي حاجة او اي حتة ☝️ https://t.co/osETQ3s4BB — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 3, 2024

وسبق أن قدّر ساويرس إجمالي استثماراته في مصر بمختلف القطاعات بنحو مليار دولار حالياً، مؤكدا أنه مستمر في ضخ استثمارات بمصر بمختلف القطاعات وخاصة التعدين والعقارات.

ويشغل ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ويملك حصة الأغلبية فيها)، والتي لها استثمارات في مجالات متنوعة، كما يرأس ابنه أنسي نجيب ساويرس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة والمنقسمة عن شركة أوراسكوم للاستثمار.

كما يملك ساويرس استثمارات أخرى على رأسها شركة أورا للتطوير العقاري والتي لها عدد من المشروعات منها مشروعات زد العقارية.

ويعد نجيب ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر، بحسب قائمة بلومبرج للمليارديرات، بثروة تبلغ نحو 6.11 مليار دولار، بزيادة 1.01 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أخيه ناصف ساويرس الذي يملك ثروة تقدر بنحو 7.57 مليار دولار، وفقا لآخر تحديثات القائمة.