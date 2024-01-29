مهددة بالتوقف.. مساعد "الجامعة العربية"وكالة إغاثة اللاجئين تعيش أصعب أيامها

كتبت- داليا الظنيني:

قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن اسرائيل اتهمت 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 اكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحركت ضد منظمة ووكالة غوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، مساء الأحد أن وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا تعيش أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير القادم، مؤكدًا أن هذا الأمر حال حدوثه وتوقف الأونروا يشكل خطرًا كبيرًا.

وأوضح زكي، أن الأونروا تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن ولبنان وسوريا وحال توقفها يعني هذا أمر سلبي لهؤلاء المواطنين ويعني مشاكل كبيرة وصعب دورها يتم إحلاله بشكل سهل، مؤكدا أن دورها إذا توقف سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.

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