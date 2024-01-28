تخفيف الأحمال وقف الحج والعمرة وصندوق الذهب.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يصدر أي قرار من الحكومة بشأن وقف الحج والعمرة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ما زلنا نسير وفقا للجدول الحالي للتخفيف ومدة الانقطاع ساعتين وفي حال وجود أي تغييرات سيتم إعلانها، ونأمل في انتهاء الأزمة في الوقت القريب.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية مشيرًا لأهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين.

وتابع، أن الاستثمار في صندوق الذهب يكون من خلال شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب، وميزة هذا الصندوق، هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال.

وأوضح أن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية، مؤكدًا أن إنشاء صناديق للاستثمار للذهب وغيره من المعادن يأتي في إطار توجيهات الدولة في الشمول المالي وما إلى ذلك في الفترة الراهنة.

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