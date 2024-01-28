معرض الكتاب يستقبل "أطفال المحروسة" في ثاني زيارات المشروع الثقافي بالإسكان البديل



كتب- محمد شاكر :

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، صباح اليوم، أطفال منطقة حي "المحروسة" إحدى مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في ثاني الزيارات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال بالمشروع الثقافي بالإسكان البديل، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات الجولة بتفقد جناح الشلاتين وحلايب، وقدمت خلالها د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، تعريفا للأطفال عن الشلاتين وحلايب التابعتين لمحافظة البحر الأحمر، وناقشت مع الأطفال المعالم التي تشتهر بها، مثل الحرف اليدوية من الخرز والخوص والجلود، وأشهر الأكلات وعادات السبوع للطفل المولود، ومشروب الجبنة الشهير.



ثم توجه الأطفال بصحبة مشرفيهم إلى جناح وزارَة الدفاع للتعرف على دور رجال القوات المسلحة في حماية الوطن، والتعرف على الأقسام الموجودة بالجناح منها التراث العسكري، المعرفة العامة، التاريخ العسكري، العلوم البحثية، نظم المعلومات، معهد اللغات، الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب بعض من المجلدات، والكتيبات التي توضح ذلك، والتقاط الصور التذكارية بالجناح.

أعقب ذلك زيارة جناح وزارة الداخلية ومشاهدة عدد من الأفلام التي توضح دور رجال الشرطة وجهودهم في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، حيث يتضمن الجناح عددا من الأقسام منها إصدارات الأمن القومي، إصدارات مكافحة الإرهاب، مناهج كلية الشرطة، المؤتمرات والندوات العليا، إصدارات حقوق الإنسان وغيرها.

واستكمالا لفعاليات الزيارة توجه الأطفال إلى جناح الرقابة الإدارية "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، وتحدثت مريام رزق الله كاتبة أطفال سلسلة "كلك ذوق"، خلال الجولة مع الأطفال عن التنمر ومفهومه، وأشكاله، كما ناقشت مفهوم الفساد وأشكاله مثل الظلم، والعنف، تلوث البيئة، عدم صون الأمانة، خيانة الوطن، السرقات، وكيفية مكافحة الفساد ومقاومته من خلال النزاهة والشفافية والأمانة.

وفي ضوء التعرف على جهود الدولة تم التوجه إلى جناح حياة كريمة، والتعرف على دورها في تحقيق الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة للأشخاص والمناطق الأكثر احتياجا، ودورها في دعم قطاع غزة بالقوافل الإغاثية والطبية.

وفي نهاية الجولة توجهوا إلى جناح "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، للتعرف على جهود المركز وأنشطته، وأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية دعم اتخاذ القرارات، منها وصف مصر بالمعلومات، إصدارات عن الطاقة، والصناعة، وآفاق الاجتماعية، مجلة المناخ، تقارير معلوماتية، والتي تؤكد على ضرورة توافر المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات وتقديم المحتوي عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور، إلي جانب عقد حوار ثقافي بجناح مجلة علاء الدين.

واختتمت الزيارة التي ضمت 35 طفلا بمشاهدة العرض الفني لفرقة الشلاتين التلقائية.

تنفذ الزيارات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وجاءت بحضور المهندس عبدالعزيز محمد رئيس جهاز حي المحروسة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.