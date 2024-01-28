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BBC

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

09:34 م الأحد 28 يناير 2024

السفيرة سها جندي

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كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، قائلة إن هناك محادثات مشتركة بين الوزارة ووزارة التضامن لإنشاء صندوق الطوارئ وهو واحد من رغبات المصريين بالخارج وتوصية من مؤتمرهم صدرت في يوليو الماضي.

وأضافت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تعمل على إنشاء الصندوق في أقرب وقت ممكن، وسيكون صندوقا استثماريا تابعا لبنك ناصر الاجتماعي، "المصريين في الخارج ممكن يشاركوا بدولار أو يورو أو حسب العملة بتاعتهم، وهذا الصندوق يقدر يجيب له فوائد على المدى البعيد".

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج وزارة التضامن حضرة المواطن

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