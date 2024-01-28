مؤسسة فاروق حسني تعلن القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة الخامسة 2024

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، القوائم النهائية للمتسابقين المؤهلين للمعرض الجماعي، والمرشحين لجوائز الفنون الدورة الخامسة 2024، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة، في أفرع ( التصوير "الرسم" - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ).

وتقدم لهذه الدورة 1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر وتصل قيمة جوائز الفنون الي نصف مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى .

ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين والمعماريين المؤهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز تحت رعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.