نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ منتخب اليد بفوزه ببطولة أفريقيا.. وقطع مياه الشرب ببعض المناطق

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

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تخفيض ٥٠٪؜.. هاني الناظر يكشف عن قرارات مفاجأة لمرضاه

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر زيادة عدد ساعات الرد على أسئلة جمهور قرائه، حيث يعالج من مرض السرطان.

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مشيدًا بالأداء البطولي.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد فوزه ببطولة أفريقيا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

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ننشر خريطة قطع مياه الشرب ببعض مناطق القاهرة الإثنين المقبل

قالت شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، فقد تقرر قطع المياه المياه يوم الاثنين لمدة 8 ساعات حتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء.

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"كان بيشيل أي بتنجان".. ريهام سعيد تنشر فيديو "صادم" خلال خضوعها لعملية التجميل بلبنان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، فيديو "صادم" للحظة خضوعها لعملية التجميل على يد طبيب لبناني.

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