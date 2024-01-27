تخفيض ٥٠٪؜.. هاني الناظر يكشف عن قرارات مفاجأة لمرضاه

كتب- محمد شاكر

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر زيادة عدد ساعات الرد على أسئلة جمهور قرائه، حيث يعالج من مرض السرطان.

وقال الناظر: "عرفاناً بجميل حضراتكم العظيم وإمتناني لدعواتكم وصلواتكم من أجلي وسائلاً المولى عز وجل أن يستجيب لدعائكم ويتمم شفائي قررت الآتي":

أولاً: زيادة عدد ساعات استقبال أسئلتكم الطبية علي صفحتي والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله علي أكبر عدد منها في حدود استطاعتي.

ثانياً: كلفت ابني الدكتور محمد الناظر بزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال المرضي غير القادرين بالعيادة وزيادة عددهم والكشف عليهم مجاناً وكلفته أيضاً بعمل تخفيض ٥٠٪؜ علي جميع جلسات الليزر …وربنا يحفظكم ويبارك في حضراتكم جميعا