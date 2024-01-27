ننشر خريطة قطع مياه الشرب ببعض مناطق القاهرة الإثنين المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، فقد تقرر قطع المياه المياه يوم الاثنين لمدة 8 ساعات حتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.