وظائف وتعيينات جديدة بـ"مصر العليا للكهرباء".. الشروط والمستندات

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف، وفقًا للإعلانات رقم 3 و4 و5 لسنة 2024؛ وهي (رئاسة قطاع توزيع كهرباء سوهاج- مدير عام المشروعات بقطاع سوهاج- مدير عام أنظمة العدادات الحديثة بالمركز الرئيسي- مدير عام التكاليف وحسابات المخازن- مدير عام المراجعة بالمركز الرئيسي).

وحددت الشركة الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، وهي:

- أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة، تُقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، والشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

استيفاء نموذج طلب الوظيفة:

- استيفاء نموذج طلب الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من قطاع الموارد البشرية في "مقر المركز الرئيسي للشركة أسوان- السد العالي غرب- صحاري"، على أن يرفق به المستندات الآتية:

- بيان الحالة الوظيفية معتمدًا وموضحًا به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- تقارير كفاية الأداء عن العامين الأخيرين.

- الخبرة النوعية والزمنية في مجال أعمال الوظائف.

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وُجدت.

- 6صور شخصية حديثة وخلفية بيضاء.

- اقتراحات تطوير العمل.

- تُقدم الطلبات مستوفاة للمستندات سالفة الذكر من (أصل وسبع نسخ في ملفات بلاستيك شفافة) منسوخة على الكمبيوتر، وتُسلم باليد.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الشركة، مدعم بالمستندات المؤيدة.

- موافاة الأمانة الفنية بنتيجة تحليل ثبوت عدم تعاطي المخدرات الذي يتم إجراؤه بإحدى الجهات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 6.

- سيُخطر المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المشار إليها، لحضور المقابلة الشخصية في الموعد المقرر لذلك.