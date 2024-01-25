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BBC

يوسف القعيد: المصريون في حالة رضا من الحكم وغضب من انفلات الأسعار

01:52 ص الخميس 25 يناير 2024

يوسف القعيد

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كتبت-داليا الظنينى:

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن المزاج العام للمصريين، في الفترة الراهنة، في حالة رضا عن الحكم، ولكن في حالة من الغضب على انفلات الأسعار وفوضى الأسواق، كما يوجد حالة من الأمل لدى الشباب، في الوصول لفرص عمل مناسبة، وبالتالي يوجد توليفة متغيرة لدى المصريين، والتفاؤل والأمل في المستقبل هو الغالب على المصريين، وذها أمر نادر الحدوث في تاريخ مصر.

وأوضح يوسف القعيد، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، أن المواطن المصري لديه درجة كبيرة من القناعة، كما قال المثل المعروف "القناعة كنز لا يفني"، وهذه القناعة عند معظم المواطنين، وهذه مسألة مهمة في شخصية المواطن المصري وتحمله، ولكن هذا لا يعني إغفال المشاكل اليومية الموجودة بالمجتمع المصري.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يقوم بعمله بشكل كبير جدًا ووزرائه يحسد عليهم ويحسدون عليه، ولكن هناك مشكلات واقعة، ولا يمكن أن ننسى الجماعة الطاغية وخاصة في ظل منابرها الإعلامية التي تشوه كل ما يحدث في أرض مصر.

يوسف القعيد خالد أبو بكر انفلات الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي

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