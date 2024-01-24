إعلان

BBC

إبراهيم عيسى: مبارك لم يصدر قرارا بإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير

10:27 م الأربعاء 24 يناير 2024

إبراهيم عيسى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في الميدان لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في ميدان التحرير".

وأضاف عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".

وتابع:"ليس مطلوبا مني أن أشهد كي أرضي أحد أو أشهد شهادة زور كي أحصل على تصفيق من أحد"، موضحًا أن أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور".

اقرأ أيضا:

"هروح من ربنا فين؟".. 25 رسالة مهمة من السيسي عن الاقتصاد وغزة وثورة يناير

الطرح قريبًا.. مواصفات شقق أبراج الوادي المطلة على الأهرامات – صور

إبراهيم عيسى محمد حسني مبارك ميدان التحرير إطلاق رصاص حي على المتظاهرين أحداث يناير

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خالد أبو بكر: يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - اتحاد الكرة يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب
عاجل - السيسي يرفض اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي
عاجل - السيسي: لو حليت أزمة الدولار في مصر ولا يهمني أي حاجة تانية
* "هروح من ربنا فين؟".. 25 رسالة مهمة من السيسي عن الاقتصاد وغزة وثورة يناير
* بعد عودته لفوق الـ 60 جنيها.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء
* أسبوع الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة