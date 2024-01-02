حدث في 8 ساعات| زيادة أسعار الكهرباء.. وتغيير مواعيد تخفيف الأحمال

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تحديد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من يناير الحالي وحتى 30 يونيو المقبل، واتفاق مصري فرنسي لاستمرار المستشفى الميداني لدعم مصابي غزة لنهاية يناير، وتفاصيل طقس الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من يناير الحالي وحتى 30 يونيو المقبل.

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وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أسباب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من أمس الاثنين 1 يناير 2024.

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اتفاق مصري فرنسي لاستمرار المستشفى الميداني لدعم مصابي غزة لنهاية يناير

اتفق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية السفير فيليب لاليو على بقاء المستشفى الميداني على متن حاملة المروحيات "ديكسمود" الفرنسية والاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية حتى نهاية شهر يناير الجاري.

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بدءا من الغد.. تغيير مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.

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شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

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