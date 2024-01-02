شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

من 135 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة أسعار الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 22 9

أسيوط 23 8

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 11

أبوسمبل 24 11