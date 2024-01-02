إعلان

BBC

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

06:08 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الفريق أشرف إبراهيم عطوة يلتقي العميد الركن بحرى ه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد سامي:

التقى قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، آمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحرى هزاع مطلق العلاطى، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقاُ لأحدث النظم التكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

القوات البحرية المصرية القوة البحرية الكويتية الفريق أشرف إبراهيم عطوة آمر القوة البحرية الكويتية قيادة القوات البحرية بالإسكندرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتفاق مصري فرنسي لاستمرار المستشفى الميداني لدعم مصابي غزة لنهاية يناير

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت