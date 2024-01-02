نشرة منتصف الليل| التموين والسكر وضبط أسعار السلع تتصدر الأخبار اليومية

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها متابعة وزارة التموين لأبرز السلعة الاستراتيجية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعات الماضية على النحو التالي:

شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات لم تنخفض

علق محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر.

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لماذا تكثُر قضايا الفساد في "التموين"؟ مساعد الوزير يجيب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.

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التموين: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، كما أن الوزارة تدخلت في حل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

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الطيران المدني: ضم 28 طائرة جديدة خلال 2023

ذكر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أنه تعد صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) وذلك طبقاً للتقديرات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) لعام ٢٠٢٣.

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مسابقة جديدة لـ30 ألف معلم مساعد.. "التنظيم والإدارة" يعلن التفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية

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المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل

صدق الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة.

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بيان مهم من التموين بشأن كتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية

أكد بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استهل العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك

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برلماني: موقع مصر الاستراتيجي يعزز مشروعات "بريكس" لتحقيق التعاون الاقتصادي

اعتبر النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انضمام مصر بشكل رسمي لمجموعة البريكس تثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها.

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بالفيديو.. باحث بالأزهر: الزوجة لها ذمة مالية منفصلة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزكاة جزء من المال حق للفقير، موضحًا أن المرأة لها ذمة مالية بعيدة عن الزوج ويمكن أن تخرج عليها زكاة حال وصول مالها للنصاب.

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"عمال مصر": تحسين أجور العاملين بالدولة من أولويات الحكومة خلال ٢٠٢٤

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن الحكومة تضع في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الثلاثة الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.

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خبير الطاقة الدولي عن بدء الإنتاج من بئر "شمال الصفا": يوفر لمصر المليارات سنويًا

أعلن رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، على إعلان وزارة البترول بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، قائلًا إن هذا الاكتشاف يعطي أملًا كبيرًا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويًا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.

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