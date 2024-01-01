التموين: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، كما أن الوزارة تدخلت في حل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر، عندما أصبح السوق غير منظم، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر الآن في منافذ المبادرة بـ27 جنيها.

وتابع: السكر له درجات من الجودة ما جعل سعره يختلف من تاجر لآخر خارج مبادرة الحكومة، موضحًا أن استهلاك مصر من السكر شهريا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.

وأكد أن الدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة، كما أن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في السوق من خلال إجراءات قانونية.

واستطرد: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر؛ لأنها تعمل في سلع كثيرة، وتم تداول السكر في أغسطس 2023، وتم طرح 180 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، والبورصة السلعية هي منصة تداول فقط.

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