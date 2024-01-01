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BBC

شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات لم تنخفض

08:44 م الإثنين 01 يناير 2024

زيادة أسعار كروت الفكة

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كتبت- داليا الظنيني:

علق محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر.

وقال طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، إن أسعار فئات كروت الفكة تحركت من 2.5 جنيه إلى 3 جنيه، ومن 5 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، مؤكدًا أن "عدد المكالمات في كروت الفكة مازالت كما هي ولم تنخفض".

وأضاف رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة.
وتابع: "شركات الاتصالات تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عامين لرفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام".

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كروت الفكة كروت الشحن شعبة المحمول

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