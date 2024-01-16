متحدث الصحة يكشف تفاصيل أول مستشفى افتراضى لتوفير الرعاية عن بُعد

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل إنشاء أول مستشفى افتراضى فى مصر لتوفير الرعاية عن بُعد، خلال 2024.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء: هناك 7 محاور رئيسية حول إنشاء أول مستشفى افتراضي، تتمثل في تعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، والتميز التشغيلي الإكلينيكي، وتعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

وأوضح عبد الغفار، أن المحور الأول يرتكز في خطة الهيئة على إنشاء أول مستشفى افتراضي virtual hospital في مصر، حيث سيسمح هذا المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفعالية ويتيح توفير استشاريين في كافة التخصصات الطبية لكافة المنتفعين من شتى المحافظات.

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