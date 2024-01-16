الصغرى 11 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 11

العريش 20 08

رفح 19 07

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 18 04

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 20 05

أسيوط 20 07

سوهاج 21 07

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 06

أبوسمبل 22 09