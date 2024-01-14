ماذا تستفيد مصر من منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية؟.. رئيس الوزراء يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار الأسابيع الماضية جرى زيارة 4 مدن جديدة، للاحتفال بوصول مشروع سكن لكل المصريين لمليون وحدة سكنية للشباب، مشيرا إلى أن هذه الوحدات كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، تحدي السكن كان موجودا منذ عشرات السنوات، لكن منذ 2014 تم صرف ما يقرب من 500 مليار جنيه لحل هذه الأزمة.

وتابع: الدولة تعمل على محورين، أولا تطوير العمران القائم والثاني بناء المدن الجديدة بتخطيط عالمي للمستقبل.

وعن أهمية منطقة الأبراج، قال مدبولي: هذه المنطقة ستكون مقرا للشركات العالمية، وبمجرد عملها ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين.

وتابع: "هذه الأبراج تم تنفيذها بأيادي مصريين ومن شركات مصرية".

وأكد مدبولي أن الإنفاق على مشروع العاصمة الإدارية لم يكلف الدولي أي جنيه، حيث تم إنشاء شركة تكون مسؤولة عن المدينة بفكر شركات التطوير العقاري العملاقة، لافتا إلى أنه تم إنهاء العام المالي السابق بأرباح 20 مليار جنيه.