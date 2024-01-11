الرئاسة: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت.. من يريد الأمن فالأمن يكمن في السلام

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت، والشغل الشاغل لمصر وقيادتها هو وقف النزيف الفلسطيني في أقرب وقت.

وأشار فهمي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مصر لا تتحدث عن الشهداء والضحايا كأرقام، فهم بشر، ولا يعوضون، ومصر تستهدف تجنب وقوع مزيد من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، والجهد المصري لم يتوقف منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

ولفت إلى أن 80% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تأتي من مصر حكومة وشعبا، وهناك احتياج إلى المزيد لتساعد أهل غزة على البقاء، مضيفا أن منع تصفية القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أولوية لدى مصر، فلا يمكن تسوية القضية الفلسطينية دون حل عادل.

وأضاف أن مصر تبحث عن المساحات المشتركة بين الأطراف وهى تتغير بطبيعة الحال بتغير مواقف الأطراف، وموقف مصر من القضية الفلسطينية معروف للجميع، والخط السياسي للرئيس السيسي ثابت منذ البداية، ومن يريد الأمن فالأمن يكمن في السلام.

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