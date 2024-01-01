الأطفال أكثر عرضة.. ما أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من إصابة الأطفال بعدوى الأذن الوسطى، والتي تسبب أعراضًا مرضية أكبر بالمقارنة بالبالغين.

ويعتبر التهاب الأذن الوسطى عبارة عن عدوى تُصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة.

وقالت الهيئة إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية، ونظراً لأن مناعتهم أقل من مناعة البالغين.

وعادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.

عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.

ومن ثم يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.

وأشارت هيئة الدواء إلى بعض الأسباب التي تؤثر على قناة إستاكيوس:

-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة إستاكيوس (يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن).

-تشوه في قناة إستاكيوس

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