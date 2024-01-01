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وزير التموين يلزم الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسلع المنتجات الاستراتيجية

07:00 ص الإثنين 01 يناير 2024

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنه 2023 بشات الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار، رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 منتجات كسلع استراتيجية وتضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع زيت خليط ، الفول المعبأ ، الارز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض "بإصدار فواتير بيعية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع للمنتجات ".

كما تضمن القرار إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق " ستيكر" على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة " الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك" شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة.

السلع الاستراتيجية أسعار السلع وزير التموين علي المصيلحي

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