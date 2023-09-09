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BBC

تصل إلى السواحل المصرية.. العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا

09:26 م السبت 09 سبتمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تتحرك نحو ليبيا
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كتب- محمد شاكر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا، حول العاصفة دانيال التي تحركت نحو الأراضي الليبية.

وقالت الهيئة: بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا "في سرعات الرياح وارتفاعا" كبير للامواج.

وأضاف البيان: بدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.

وتابع البيان: لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة..

وأكمل: تختلف النماذج فيما بينها علي أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا"

ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار.

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