موازنة النواب: 30% من الدعم المخصص للخبز يذهب لغير مستحقيه

كتب- حسن مرسي:

شدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز المدعم بعد إجراء حوار مجتمعي واسع، نظرًا لوجود تسربات وهدر يقدر بنحو 25% إلى 30% من قيمة الدعم، مما يؤدي إلى استفادة غير المستحقين.

قال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 30% من المستفيدين من الخبز المدعم لا يستحقون هذا الدعم، مما يُحتم على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتصحيح هذا الوضع وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأشار فخري الفقي، إلى أن الموازنة العامة الجديدة اهتمت ببابين، باب الأجور والمرتبات، وباب المعاشات، لافتًا إلى أنه تم رفع المرتبات والتبكير بها من بداية السنة، والتي بدأت من مارس أي الموازنة تتحمل الزيادة لـ16 شهرًا، وليس 12 شهرًا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه تم التبكير بتنفيذ هذه الزيادات من بداية العام المالي وتحديدًا في شهر مارس الماضي، مما يعني تحمل الموازنة لزيادة الأجور على مدار 16 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا.

أضاف الفقي أن الحكومة قررت تحسين أوضاع 12 مليون صاحب معاش ومستحق من خلال زيادة المعاشات بنسبة 15%، وكذلك من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء الضريبي عليهم.

وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ميزانية دعم السلع والمنح والمزايا الاجتماعية التي وصلت إلى 636 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ530 مليار جنيه في العام المالي السابق، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.

كما لفت الفقي إلى أن الموازنة خصصت 135 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، في إطار جهود الحكومة لضمان توفير الخبز للمواطنين، حيث يتم إنتاج 100 مليار رغيف سنويًا.