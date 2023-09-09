أستاذ جيولوجيا مغربي يكشف لمصراوي: نتوقع زلازل أخرى
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، إن الزلزال المدمر الذي وقع مساء أمس والبالغ قوته 6.8 درجات تسبب في الكثير من الخسائر في المناطق الجبلية بسبب أن البيوت بنيت بالتراب المدكوك.
وأضاف لمصراوي، أن هناك خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية لإنه الزلزال كان قويا جدا، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع بمحاذاة فالق كبير، لكن المناطق المعروفة النشطة زلزاليا قريبة من أغادير وفي الشمال وربما يكون هناك علاقة وطيدة مع زلزال تركيا الأخير لأن الفوالق انا نفس خصائص.
وأوضح، نتوقع زلازل أخرى قوية، والفوالق تعني انكسارات في القشرة الارضية ولا تظهر على السطح، مؤكدًا تسجيل عشرات الهزات الارتدادية لكنها أخف حدة.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أحدث اكسسوارت مطلية بالذهب عيار 18 بأسعار تبدأ من 120 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 42%.. أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
بخصم حتى 42% أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: