وفد "مؤسسة كرامة" يشكر السيسي على دعم مصر ومساندتها للمرأة السودانية



كتبت- نور العمروسي:

تقدم وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتي تضم أكثر من ٧٧ مؤسسة نسائية سودانية بخطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان.

جاء ذلك خلال زيارته للمجلس القومي للمرأة وذلك فى إطار مبادرة المجلس لدعم الشقيقات السودانيات والتى أطلقها المجلس ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التى تواجههن.

حضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وعضوات وأعضاء اللجنة

واستعرض الوفد عددًا من العقبات التي تواجههن ومنها مشكلة التعليم حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بمختلف المراحل التعليمية.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للسيدة هيباق عثمان رئيسة مجموعة مؤسسة كرامة لجهودها الحثيثة فى التنسيق وتجميع المؤسسات النسائية السودانية لتوصيل صوت المرأة السودانية وجهودها فى التنسيق لإعداد خطاب الشكر للقيادة السياسية المصرية مؤكدة على أن مصر هى الوطن الثاني للشقيقات السودانيات وعبرت عن خالص امنياتها أن تنعم السودان بالإستقرار فى القريب العاجل.

فيما أكدت السفيرة منى عمر أن الهدف من اللقاء والمبادرة هو الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية وجدول زمنى للعمل على حلها.