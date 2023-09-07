الإعلامية كريمة عوض تعلن رحيلها عن "القاهرة والناس"

أعلنت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج حديث القاهرة، رحيلها عن قناة "القاهرة والناس".

وقالت الإعلامية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اليوم انتهت رحلتي مع محطة هي الأحب والأقرب لقلبي على امتداد حياتي المهنية وكثرة ما فيها".

وأضافت: "منحني في هذه التجربة رجل الإعلام والإعلان الأول طارق نور، بيتًا كبيرًا عظيمًا في مصر اسمه قناة القاهرة والناس، والذي سيبقى بيتي على الدوام، ولتبقى أنت بكل رقيك ومهنيتك التي لم أر مثلها من قبل قريبًا لقلبي على الدوام".

وتابعت:" لقد عشت في هذا البيت مشوارًا من المحبة والمهنية والإنسانية مع أخوَي العزيزين أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة القناة، وميلاد أبي رعد ألمخرج ألكبير ألمبدع والأخ الصادق، وتشاركت فيها تجربة متفردة سأعتز بها دائما مع زملائي الأعزاء عمالقة الإعلام إبراهيم عيسى وخيري رمضان في تقديم برنامج (حديث القاهرة) بكل صدق ومهنية واحترام.

وقالت: "أتشرف بأنها كانت بداية عودتي إلى مصر بعد غياب لأكثر من عقد من الزمان، وعميق شكري لكل اللقاءات الإنسانية والمهنية التي جمعتني بالصديقة الجدعة الاستاذة نهاد أبو القمصان وأخي العزيز خالد البرماوي".

لكم جميعا شكري وامتناني ومحبتي على الدوام.