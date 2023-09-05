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الحوار الوطني.. خبيرة: يجب وضع قاعدة معلوماتية لمعرفة أسباب التضخم

09:52 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:

قالت ريهام الدسوقي، استشاري الدراسات والتخطيط الإستراتيجي، إنه لا بد من وضع إطار لأسعار الفائدة بسبب أننا لا نتعامل بها بشكل أساسي، مطالبة بعمل قاعدة معلومات لمعرفة حجم التضخم الحقيقي في الوقت الحالي.

وأكدت ريهام الدسوقي خلال كلمتها في جلسة التضخم وغلاء الأسعار المندرجة ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن حالة التضخم وغلاء الأسعار الحالية لها نتائج كثيرة ومنها عدم الرقابة الكافية للأسواق، وتغير سعر الصرف للنقد الأجنبي واحتكار التجار للسلع، مشيرة إلى أنه لا بد من طرح استراتيجية ممنهجة ومعلنة للسلع تحافظ على التجار والمستهلكين من خلال تعميم الفاتورة الإلكترونية ويكون السعر معلن على عبوة السلع بشكل عام.

وطالبت بضرورة وضع قاعدة بيانات للأشياء التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى خفض أسعار الجمارك على المستورد، مشيرة إلى أنه أيضا لابد من أن يكون هناك منافسة وعمل مراكز تجميع للسلع للحفظ والنقل من محافظة لأخرى بشكل يحفظ تلك السلع ويقلل التكاليف.

سوق مصراوى

الحوار الوطني ريهام الدسوقي أسعار الفائدة جلسة التضخم وغلاء الأسعار المحور الاقتصادي سعر الصرف للنقد الأجنبي الفاتورة الإلكترونية

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