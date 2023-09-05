تخفيضات 15% بالكتب الخارجية.. تفاصيل معارض "أهلًا مدارس"

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض اهلا مداس هذا العام سوف تكون بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها لـ5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأضاف في بيان اليوم، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل لـ25 %، وكذلك تشارك السلاسل التجارية بركن آهلًا مدرارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 29 سبتمبر، مشيرا الي ان المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والادوات الالكترونية المدرسية والملابس، إضافة لـ 20 جناحا للسلع الغذائية.

من جانبه، قال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أحمد كمال، إن المصيلحي أكد خلال اجتماعة اليوم مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس أيمن حسام – رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز – أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاولوية في المعارض تكون لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا اهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

وأشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك أكد خلال الاجتماع ان عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس 105 مكتبات، بالاضافة الي 130 معرضا فرعيا بالاضافة لـ 42 شادرا.

واكد ان عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، اضافة الي 30 جناح للادوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.