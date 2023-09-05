وزير الصحة: أضفنا 40 جامعة.. ولدينا 60 ألف مدرسة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان- خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 - إنه في عام 1930 كان عدد الطلاب المقيدين في الجامعات 3 آلاف و 596 طالبا، واليوم نحن نتحدث عن 3 ملايين طالب، وكان هناك ثلاث جامعات تستوعب هذا العدد.

وأضاف أنه خلال الـ 9 سنوات الماضية فقط مصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة من أجل أن تستوعب الـ 3 ملايين طالب في مرحلة التعليم الجامعي، مشيرا إلى أنه كان هناك 1036 مدرسة واليوم لدينا 60 ألف مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك 35 مليون مصري عمرهم من يوم إلى 15 سنة، ولدينا 7 ملايين مواطن من 65 سنة في ما فوق.

وتحدث عبد الغفار، خلال انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن معدل الإعالة قائلًا إن كل 100 مواطن مصري ماشي معه 61 مواطن بيصرف عليهم، وده معدل كتير، ونتمنى ينزل إلى 50 و30 مواطنًا.

وتابع وزير الصحة بأن هذا الحمل كبير؛ فمعدل الإنجاب إذا انخفض سيزيد عدد المواطنين في مرحلة العمل والإنتاج.