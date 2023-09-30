السيسي: بنعمل كل حاجة بسرعة عشان اللي فقدناه في ٥٠ سنة

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ "كل حاجة بنعملها بسرعة علشان الـ فقدناه في 50 سنة كتير جدًا، وعايزين نشتغل بالمعدلات دي للدولة والـ هيقوموا عليها في يوم الأيام يكملوا بالمعدلات دي 20 أو 30 سنة).

وأضاف السيسي قائلًا: (لما الدكتور شاكر يقولي الرئيس قال اعمل الحاجة على أعلى مستوي، الناس هتقول أنت بتضاعف الفلوس، لا المنظومة العالمين للكهرباء تحتاج النقل بين القارات، والمنظومة بتاعتنا مكنتش جاهزة، وكان لازم الشبكة الخاصة بتوزيع الكهرباء تتعمل، واتعمل 6 محطات وفاضل 12 كمان).

وأوضح رئيس الجمهورية: "كل حاجة بنعملها بسرعة علشان الـ فقدناه في 50 سنة كتير جدًا، وعايزين نشتغل بالمعدلات دي للدولة والـ هيقوموا عليها في يوم الأيام يكملوا بالمعدلات دي 20 أو 30 سنة).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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