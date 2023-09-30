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BBC

وزير البترول: تلقينا استثمارات بأكثر من تريليون جنيه في الأعوام الماضية

09:33 م السبت 30 سبتمبر 2023

المهندس طارق الملا

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كتب- محمد أبوبكر

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، حكاية قطاع البترول، والتحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن".

وقال الملا: كان هناك إحجام من شركات البترول العالمية في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الانتاج، وكان لدينا مشكلة في تقادم البنية التحتية الخاصة بشركات النقل والتوزيع ومحطات الوقود، ولا تفي بالاحتياجات وبالطبع ستكون هناك أزمات وقود متكررة.

وأضاف: وضعنا استراتيجية، لتطوير وتحديث القطاع ووضعنا رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في القطاع وهي تحتوي على كل العناصر سواء الاستدامة أو الأداء والتمكين وأسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات السابقة غير المسبوقة بـ1 تريليون و200 مليون جنيه استثمارات في تلك الفترة ومشروعات تمت بـ860 مليار جنيه، ومشروعات نفذت بـ340 مليار جنيه.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.


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طارق الملا وزير البترول مؤتمر حكاية وطن

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