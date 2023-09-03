بعد دعوة أمير منير لعمرة البدل بـ٤ آلاف جنيه.. أحمد كريمة يحذر: "طرق جديدة لجمع الأموال"



كتب- محمد عبدالناصر:

نشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.

وقال منير: تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متوفى - مريض - عاجز) بأقل من 4 آلاف جنيه.

ورد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأكد كريمة أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الاثارة".

وعن دعوة أمير منير، قال كريمة: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه".

وتابع: يجب على المسلمين أن يردوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويبجب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة".

وأشار إلى أن الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعتمدون على التبرعات التي تتم في المساجد، وتم منعها، والآن يبحثون عن طرق جديدة لجمع الأموال من الناس.

وكان أمير منير، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تخيل تعمل عمرة لأحبابك: متوفى- مريض- عاجز، بأقل من 4000 جنيه.

وفي مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك، قال إنه استخدم التطبيق وأدى أحد الأشخاص عمرة عن والده المتوفى، ونصح المتابعين باستخدام التطبيق، الأمر الذي انتقده البعض، إذ اعتبروا الأمر تجارة بالدين.