بعد التوجيه العاجل بالتغيير الفوري.. كم تكلفة العداد الكهربائي الجديد؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تعليمات وتوجيهات صدرت لشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بتطبيق لوائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عند القيام بأعمال تغيير واستبدال بعض العدادات التى ثبت وجود عيوب فنية وسهولة اختراقها التابعة لإحدى الشركات الخاصة، ما استدعى الشركة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستبدال وتغيير العدادات "الآي سي" بكافة الشروط من خلال ضوابط وشروط معينة.

وبحسب المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن لائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تتضمن تحمل المواطن تكلفة تركيب وتغيير العداد الذي مضى على تركيبه أكثر من 10سنوات، فيما يتم تقسيم القيمة بين المواطن وشركة التوزيع التابع لها حال عدم استكماله الـ10 سنوات.

وأكد المصدر أن سعر العداد الجديد الذي يتم تركيبه بدلا من العداد القديم الذي مر عليه 10 سنوات يبلغ 1475 يتحمل المواطن دفعها وسدادها على دفعات أو من خلال قيامه بشحن كارت العداد الخاص به، منوها إلى أن العدادات "الآي سى" لا توجد لها كروت شحن ومن الصعب استخراج بديل الكارت وهو ما استدعى قرار تغيير واستبدال كافة العدادات التابعة لأسكرا اميكو (السويدي) والسويدي إلكتروميتر.

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